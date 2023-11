Oroscopo 2024 di Paolo Fox | il libro è su Amazon a un prezzo scontato

Leggi su cultweb

(Di giovedì 16 novembre 2023) Per i fan diFox l’attesa è finita: ildell’è disponibile su, ad un– sia kindle che cartaceo (copertina rigida o flessibile) – e in 256 pagine promette di anticipare come sarà l’anno prossimo, per tutti i segni zodiacali. All’interno deltroveremo anche delle tabelle di facilissima consultazione per le affinità di coppia, il lavoro e anche la salute. Inoltre il volume contiene un pratico schema di consultazione per calcolare il nostro ascendente e scendere più nei dettagli per quanto riguarda il nostro tema natale.Fox è uno degli astrologi più popolari, celebre anche per le sue apparizioni in tv (e per le famigerate classifiche dei segni) il quale sottolinea che ...