OPPO Find X7 | emerge nel benchmark AnTuTu prima del lancio

(Di giovedì 16 novembre 2023)sembrerebbe ormai pronto a lanciare presto sul mercato in Cina lo smartphoneX7; il prossimo device dell’azienda sarà il successore diX6. Malgrado il produttore cinese non abbia condiviso alcun dettaglio circa la data ufficiale didelX7, sono trapelate le specifiche del dispositivo grazie alla concessione dell’elenco dei. Il telefono è stato individuato sulla piattaforma diing con il numero di modello PHZ110. Andiamo a vedere insieme i dettagli. L’elencorivela che il nuovo smartphoneX7 sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9300 fresco di. Inoltre, è specificato anche ...

5 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi FONTE Notizie RelazionateColorOS 14 ArticoloFirmware AndroidX7 con Dimensity 9300 reggiunge punteggi massimi su AnTuTu 3 16 ...

OPPO Find X7 con Dimensity 9300 reggiunge punteggi massimi su ... HDblog

Find X7: OPPO e Hasselblad spingono al massimo sulla fotografia ... Multiplayer.it

ColorOS 14 riprende le caratteristiche sulla sicurezza e la privacy di Android 14 e aggiunge Picture Keeper, funzione per impedire alle app di usare in modo improprio le autorizzazioni per le foto e i ...Oppo Store festeggia due anni di età ed ecco che per l'occasione ha deciso proprio di fare le cose in grande, infatti sempre sullo Store ha pensato di fare qua ...