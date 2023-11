ONU accusa di genocidio Israele

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Esperti Onu indicano controchiare e inequivocabili prove di incitamento alcontro palestinesi. L’escalation inizia il 7 ottobre con l’attacco dell’organizzazione Hamas contro, a cui Tel Aviv ha risposto bombardando i civili di Gaza. Eradicare il terrorismo non può però significare tagliare gli aiuti umanitare, colpire le zone “franche” protette dal diritto internazionale come gli ospedali, uccidere persone deboli e bambini, commettere quindi quelli che persino la comunità internazione considera atti “intollerabili”.è statoto dall’Onu di commettere un. Le parole in sede ONU e l’chiara dicontro“Le gravi violazioni commesse da...