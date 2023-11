Omicidio Giulia Tramontano | parla l’avvocato | “Così è morto il piccolo Thiago”

(Di giovedì 16 novembre 2023) Emergono nuovi dettagli sull’di, la giovane di Sant’Antimo uccisa dal compagno nel loro appartamento a Senago. A raccontare alcuni particolari su quel brutaleGiovanni Cacciapuoti, che rappresenta la famiglia di, durante la trasmissione Detto Da Voi in onda su Telelombardia.: “è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Omicidio Giulia Tramontano : Alessandro Impagnatiello punta sulla perizia psichiatrica per evitare l'ergastolo

Omicidio Tramontano - "Giulia ancora viva dopo 9 coltellate - 37 in totale". Impagnatiello punta su perizia psichiatrica per evitare l'ergastolo

Omicidio Giulia Tramontano - per evitare l’ergastolo Impagnatiello potrebbe chiedere la perizia psichiatrica

Giulia Tramontano - la Lega «Femminicidio di donna incinta è duplice omicidio» ma non è una buona notizia

È stata aperta un'inchiesta percolposo nei confronti del collega, che è ancora sotto choc,... Toscana (21), Abruzzo (16), Marche (14), Umbria e Calabria (13), Friuli Venezia(12), ...

Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello a processo con aggravanti: accolto il giudizio immediato RaiNews

Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello a processo: accolta la richiesta di giudizio immediato, rischia l'ergastolo Corriere Milano

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Sono state sospese senza esito ...Un ragazzo di 17 anni è stato fermato e portato in questura a Genova, nell'ambito delle indagini per l'omicidio del 55enne marocchino Ahmed Chawqi ...