Omicidio di Colognola | una vicina | “Rosanna mi disse | non so che fine fanno i miei soldi”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 novembre 2023) Bergamo. Qualche sospetto forse l’aveva, maAber non puntò mai il dito contro la colf. Non in presenza dei vicini, almeno. “Non era il tipo”, dicono. Era una donna “troppo pacata”, “troppo poco incline al pettegolezzo” per esporsi così. Eppure, quella mite signora di 77 anni, forse qualcosa si era lasciata sfuggire in tempi non sospetti. “Una volta mi: inon so chevanno a fare”, racconta una residente della palazzina doveviveva prima di quel tragico 22 aprile 2022, quando precipitò dal balcone di casa sua a. La signora che ricorda di aver sentito quella frase, dice di abitare in un appartamento di proprietà della famiglia Aber. “La conoscevo da quattordici anni, le pagavo l’affitto. Era un angelo, una persona perbene. ...