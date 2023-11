Omicidio Bembo | chiesto il rinvio a giudizio per Iannuzzi e Sciarrillo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura di Avellino ha formalmenteildei tre indagati per l’uccisione di Roberto, il 21enne ferito mortalmente da sei coltellate la mattina del primo gennaio scorso nel parcheggio di un bar di Torrette di Mercogliano. Il giovane sarebbe morto dieci giorni dopo in ospedale. Niko, 32 anni, considerato l’autore materiale del delitto, Luca, 29 anni, e suo fratello Daniele, compariranno il prossimo 13 dicembre davanti al Gup del Tribunale di Avellino, Marcello Rotondi, con l’accusa, in concorso, diaggravato dai futili motivi. I due principali indagati,e Luca, vennero arrestati due giorni dopo la tragica vicenda, ma il 28 ...