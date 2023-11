Olanda-Irlanda | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 16 novembre 2023) Gara valida per la nona giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024. Gli Orange devono vincere per difendere il secondo posto, mentre gli ospiti sono ormai eliminati.si giocherà sabato 18 novembre 2023 alle ore 20.45 presso la Johan Crujiff Arena: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono stati protagonisti di un cammino altalenante con 12 partite in sei partite, e secondo posto alla pari con la Grecia. La Nazionale di Koeman ha disputato una gara in meno rispetto agli ellenici contro i quali si giocheranno la qualificazione. Gli irlandesi non hanno ormai più nulla da chiedere, visto che occupano il terzo posto con 9 punti, a sei lunghezze dae Grecia seconde. La Nazionale di Kenny nell’ultimo turno si è imposta per 4-0 sul campo di ...