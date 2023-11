Nuovo record per lo scioglimento dei ghiacci dell’Antartide

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov. (askanews) – Secondo l’agenzia statunitense NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), l’estensione delo marino antartico è stata per sei mesi consecutivi la più bassa mai registrata nella storia degli ultimi 45 anni. L’ultimo riepilogo climatologico mensile dio e neve sulla Terra del NOAA, preparato sulla base delle informazioni del National Snow and Ice Data Center (Nsidc, per il suo acronimo in inglese) e raccolte da Servimedia, indica che l’Antartide aveva in media 16,20 milioni di chilometri quadrati in Ottobre di quest’anno. Ciò rappresenta 2,03 milioni di chilometri quadrati in meno o una diminuzione dell’11,1% rispetto alla media tra il 1991 e il 2020. Si tratta della copertura più bassa mai registrata in quel mese da quando sono iniziate le misurazioni satellitari nel 1979. L’area del ...