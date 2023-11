Nuovi reati e pene più alte | il pacchetto sicurezza è il trionfo della forca

Il Cdm approva il pacchetto sicurezza : nuovi reati per chi occupa immobili e per chi blocca le strade. Carcere per le borseggiatrici - anche se incinte

Dalle donne incinte in carcere all'arresto per chi truffa gli anziani. Una stretta a tutto tondo in tema di sicurezza e giustizia. Un intervento atteso, e annunciato, che segue un incontro del governo ...

Giovedì il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge chiamato “pacchetto sicurezza” che prevede diversi inasprimenti di pena, più «tutele» per le forze dell’ordine e l’introduzione di ...La chiamano "norma anti donne Rom" e prevede il carcere o la custodia in istituto per chi, in gravidanza, commetta reato. Ma nel pacchetto si ...