“Nuova aggressione nel carcere di Avellino”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Non c’è pace neldi, dove si è verificata una violentaad un Agente in servizio presso la Casa Circondariale irpina”. A dare la notizia è Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. La sindacalista spiega che, ad, “un detenuto, che qualche giorno fa aveva avuto problemi con la restante popolazione detenuta, era stato ristretto in una saletta situata nell’atrio dell’infermeria centrale. La saletta in questione, che sembrerebbe non potersi considerare una vera e propria cella, sarebbe fra l’altro priva di bagno. Nella mattinata di ieri, il detenuto, dopo aver chiesto al poliziotto addetto alla vigilanza di poter andar al bagno, ha aggredito, in modo fulmineo, con pugni e calci un altro detenuto, ...