Nuoto | Phelps | “Ho pensato al suicidio in passato | ora voglio aiutare le persone”

(Di giovedì 16 novembre 2023) Michael, vincitore di 28 medaglie ai Giochi Olimpici (23 d’oro, 3 d’argento e 2 di bronzo) è stato una delle grandi attrazioni del World Business Forum. L’americano ha avuto un incontro emozionante con Teresa Perales. La leggenda olimpica ha offerto al pubblico riflessioni sull’importanza della salute mentale, oltre a ripercorrere una carriera piena di luci e ombre. “Quando ero bambino mi allenavo con altri di otto anni più grandi di me – racconta il campione-. Era strano, ma mi divertivo a farlo. Mi è sempre piaciuto il, anche se questo è uno sport abbastanza solitario. Non si può parlare con nessuno, né ascoltare la musica, sei tu con te stesso. Non possiamo parlarci, anche se non mi piace usare la parola “non posso”, dovrebbe essere tolta dal dizionario“. Michael parla poi dei suoi problemi con la salute mentale: “Nel 2004 avevo già ...