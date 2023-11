Non voglio fare la trasmissione su di lui Paolo Mieli gela Travaglio in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata del 16 novembre,si complimenta con Marcoper la sua posizione filo Israele sulla guerra: "svolge quotidianamente un'opera di chiarezza sulla guerra anche in urto con i suoi lettori e questo mi colpisce", premette lo storico e giornalista de Il Corriere della Sera. Che subito dopo peròil direttore del Fatto: "Adesso non mi fatelasu Marco...". Qui l'intervento dia Otto e mezzoha preso a cinghiate i 4mila docenti universitari che hanno chiesto "l'interruzione immediata delle collaborazioni con istituzioni universitarie e di ricerca israeliane", chiedendo perché non si siano ...