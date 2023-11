Non levateci anche i sogni

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 16 novembre 2023) Per GQItalia quello di Seydou Sarr è il Debutto dell'anno Parlare con Seydou Sarr, dopo aver visto Io Capitano, all’inizio un po’ stranisce perché il suo personaggio nel film che lo ha tenuto a battesimo come attore ha esattamente il suo nome, così come accade per quello del suo compagno di scena principale, Moustapha Fall. Sovrapporli, per lo spettatore, è un attimo, ma per quanto questi quattro ragazzi abbiano alcune cose in comune, quello che vedo nel riquadro di zoom e il suo omonimo in pellicola divergono per due dettagli importanti: chi mi sta di fronte non ha mai pensato di fare quel viaggio verso l’Europa che si è mangiato tra sabbia e salsedine centinaia di migliaia di vite negli anni (e, se le cose non cambiano, ne ingerirà altrettante); a questo Seydou, poi, il film ha cambiato la vita ben oltre l’approdo in Italia e lo ha fatto sia attraverso la storia che raccontava, sia ...