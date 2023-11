Nitto ATP Finals | Sinner si qualifica in semifinale se | tutte le combinazioni

TORINO - Reduce dall'impresa contro il numero uno al mondo, Novak Djokovic , Jannik Sinner sfida questa sera (16 novembre) il danese Holger Rune nella terza giornata del Gruppo Verde delleFinals . Una partita fondamentale per il futuro dell'altoatesino nel ' torneo dei maestri ', la cui qualificazione alla semifinale è sì a un passo anche se serve ancora un ultimo sforzo : ...

Medvedev-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals Tuttosport

Nitto ATP Finals LIVE, day 4: Medvedev batte Zverev in due set, vola in semifinale ed elimina Rublev Ubitennis

L'impresa contro Djokovic è stata fondamentale ma non ancora decisiva per la qualificazione dell'altoatesino: ecco perché ...La campagna torinese alle Nitto ATP Finals è finora trionfale per Jannik Sinner: due vittorie su due e soprattutto il primo successo in carriera contro Novak Djokovic che pesa come un macigno. Eppure ...