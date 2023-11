Nitto ATP Finals | Djokovic batte Hurkacz e tifa Sinner

(Di giovedì 16 novembre 2023) Novaktrova la seconda vittoria nei round robin del "Gruppo Verde" alleATPdi scena sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Ma al serbo potrebbe non bastare per centrare ...

Novak Djokovic trova la seconda vittoria nei round robin del "Gruppo Verde" alleFinals di scena sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Ma al serbo potrebbe non bastare per centrare l'ingresso nelle semifinali ed inseguire il record del secondo trofeo al "Masters"...

Diretta Djokovic-Hurkacz 2-1: segui il match delle Nitto Atp Finals LIVE Corriere dello Sport

Tennis: Nitto ATP Finals 2023 - Dodig/Krajicek - Gonzalez/Roger-Vasselin: sintesi - Video RaiPlay

Una vittoria quella di Novak Djokovic in tre set contro Hubert Hurkacz e dovrà ora attendere il match tra Jannik Sinner e Holger Rune per sapere se potrà disputare ancora una volta le semifinali del t ...La vittoria del serbo Novak Djokovic sul polacco Hubert Hurkacz nella terza giornata del Gruppo Verde del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis è utile per il numero 1 del mondo so ...