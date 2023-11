Nicholas Foresti muore a 22 anni dopo l’incidente | stava lavorando come pony pizza

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 novembre 2023) Bergamo. Non ce l’ha fatta, il 22enne di Albegno di Treviolo rimasto coinvolto in un gravissimo incidente con un’auto mercoledì sera (15 novembre) in via Grumello a Bergamo sotto al cavalcavia. Il giovane, che aveva perso molto sangue, era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo. Per lui era una serata di lavoro: in sella alla moto,portando le pizze. Un lavoro che gli permetteva di pagarsi e completare gli studi, visto che era all’ultimo anno di università. Seguono aggiornamenti