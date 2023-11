Newcastle | infortunio per Wilson | Milan a forte rischio

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 16 novembre 2023) Piove sul bagnato in casa, dove il numero di infortunati aumenta settimana dopo settimana. La squadra di Eddie Howe dovrà fare a meno a lungo anche di Callum, fin qui uno dei migliori giocatori della squadra. L’attaccante inglese ha infatti subito unal bicipite femorale e secondo quanto riportato da The Athletic dovrà rimanere ai box per circa sei settimane. Ilrischia quindi seriamente di non poter contare su di lui per la sfida di Champions League contro ilin programma il prossimo 13 dicembre. Ma la lista degli infortunati delè lunga e coinvolge giocatori in ogni reparto. Oltre a, infatti, sono al momento infortunati anche Botman, Longstaff, Burn, Murphy, Barnes e Targett. Per fortuna l’allenatore della ...