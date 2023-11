Nettuno | paura nella notte | in fiamme un appartamento | donna soccorsa con l’autoscala

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 novembre 2023), 16 novembre 2023 – Ieri sera alle 23.35 circa, la Squadra 23/A del distaccamento di Anzio, con l’ausilio di un’autobotte e un’autoscala, è intervenuta presso il Comune diin via XXV luglio,1 per l’incendio di unal quanto piano. Lesono divampate dalla cucina e hanno interessato parzialmente l’intera unità abitativa. Ancora da chiarire le cause del rogo. Unadi circa sessanta anni è stata affidata alle cure del personale sanitario in discrete condizioni. Sul posto presenti Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza.