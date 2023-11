Netflix | tutte le serie cancellate nel 2023 | finora

(Di giovedì 16 novembre 2023) Aumentano le cancellazionidelcon una lista sempre più lunga ditv di cui non vedremo più un continuo. A pochi mesi dalla fine del, infatti, la piattaforma di streaming ha accumulato un numero ingente di cancellazioni alcune prevedibili, altre decisamente inaspettate...

“Bodies” - tutte le curiosità sulla nuova serie tv in uscita su Netflix

Netflix - tutte le novità in arrivo a Novembre 2023!

ha pubblicato i primi 4 episodi della sesta e ultima stagione di . Il 'gioiello della ...incentrate sugli ultimi mesi di vita di . Morta tragicamente in un incidente automobilistico a ...

Geeked Week 2023: ecco tutte le novità e le anteprime, da "Damsel ... About Netflix

Netflix Geeked Week 2023: tutti i videogiochi annunciati eSports & Gaming

La recensione di The Crown 6 parte 1, disponibile su Netflix dal 16 novembre, che si incentra com'era prevedibile sulla morte di Diana e permette alla serie di salutare il personaggio per poi passare ...Netflix cancella due serie tv e tre serie animate per adulti Lo sciopero continua a fare sentire la sua presenza nell’industria dell’intrattenimento. Netflix si unisce alla lista di coloro che approfi ...