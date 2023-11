Neomamme in carcere e stretta sui reati minori | il governo cerca facile consenso sulla sicurezza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il disegno di legge uscito oggi dal Consiglio dei Ministri è l’ennesimo intervento legislativo populista e illiberale di questoche, incapace di incidere significativamente in ambiti che abbiano un impatto effettivorealtà economica e sociale del paese, sventola simbolicamente la minaccia penale nel tentativo di aggrapparsi alche spera di ottenere mostrando il pugno duro. Ma contro chi? Contro i minorenni delle aree disagiate, come è stato il caso del decreto Caivano, che invece di essere oggetto di interventi educativi potenziati si vedono destinatari di disposizioni di allontanamento da specifiche aree urbane o di inutili avvisi orali del questore che certo non faranno sì che il ragazzo muti il proprio stile di vita. Contro i loro genitori, ancora nel decreto Caivano, di fatto spesso ...