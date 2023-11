NEOM presenta Epicon | la sua destinazione sul Golfo di Aqaba dedicata al turismo costiero di lusso

(Di giovedì 16 novembre 2023), Arabia Saudita, 16 novembre 2023 /PRNewswire/Il consiglio di amministrazione di, il progetto di sviluppo regionale sostenibile che sta prendendo forma nel nordest dell'Arabia Saudita, oggi hato, la sua ultima novità in fatto did'élite, che include un'offerta residenziale.è situato neldie punta a fissare nuovi standard nell'ospitalità e nell'architettura. La proprietà, che nel panorama desertico diapparirà come un miraggio pieno di luce, includerà due torri impressionanti, alte rispettivamente 225 e 275 metri. Le due strutture ospiteranno un hotel esclusivo, con 41 proposte, e residenze dicon 14 suite e appartamenti. ...

NEOM, Arabia Saudita, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Il consiglio di amministrazione di NEOM, il progetto di sviluppo regionale sostenibile che sta prendendo forma nel nordest dell'Arabia Saudita, o ...NEOM, Saudi Arabia, Nov. 15, 2023 /PRNewswire/ -- The Board of Directors of NEOM, the sustainable regional development taking shape in northwest Saudi Arabia, today announced Epicon, its latest luxury ...