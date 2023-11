NBA | risultati della notte 15 novembre | Boston supera Philadelphia Lillard guida Milwaukee | Banchero decisivo per Orlando

Boston anche senza due titolari vince a Philadelphia, riprendendosi il primo posto solitario a Est con super Tatum. I Lakers cadono in casa con Sacramento nonostante la tripla doppia di LeBron James, ...

NBA, risultati della notte: Jokic manda i Clippers ancora ko., cadono Phila e Dallas Sky Sport

Rissa in Golden State-Minnesota: Green prende per il collo Gobert, tre espulsi La Gazzetta dello Sport

Contro i Raptors blandi e impotenti, i Bucks di un ottimo Damian Lillard (37 punti) hanno vissuto una serata tranquilla a Toronto, dove hanno intascato una facile ...In back-to-back ma pronti a prendersi i titoli dei giornali dopo la sconfitta di ieri, i Mavs arrivano a Washington, che ritrova in campo Danilo Gallinari (10 punti, 6 rimbalzi, 1 assist in 18'). Luka ...