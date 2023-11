Nba | i risultati della notte | Boston vince a Philadelphia | Banchero col canestro vittoria a Chicago

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) ICeltics vincono il big match ad Est e battono 117-107 in trasferta i76ers, riprendendosi così il primatoclassifica, senza Jaylen Brown e Kristaps Porzingis e con un 18/50 da tre. Bastano i 29 punti del solito Jayson Tatum, i 27 di Derrick White, oltre ai 18 di Jrue Holiday e i 14 di Al Horford. Quintetto tutto in doppia cifra, ma senza acuti, per i Sixers. Joel Embiid chiude con 20 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, mentre Tyrese Maxey si accontenta di 20 (con 6/15 al tiro). Sempre ad Est, risalgono gli Orlando Magic che battono 96-94 iBulls sprecando però il +19 al terzo quarto e affidandosi aldi Paoloa 1.8 secondi dalla fine. Da un italiano all’altro, Danilo Gallinari va in doppia cifra (10 punti, 6 ...