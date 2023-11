Navette Taranto-aeroporto di Brindisi dal terminal Cimino Ctp

... di eliminare i 15 minuti di tolleranza e l'obbligo di ticket di 5 euro per i taxi, lee le ...che il trasporto privato da e verso l'aeroporto non sia disincentivato in zone come Lecce e...

Al Terminal Cimino le navette da Taranto per aeroporto di Brindisi Antenna Sud

Taranto, navette per l'aeroporto di Brindisi: cambia il capolinea del ... IAMTaranto

Grazie all’intervento dell’Assessore a Urbanistica, Infrastrutture Strategiche e Mobilità Sostenibile, Mattia Giorno, e del Presidente di CTP, Francesco Tacente, il servizio di navette da e per ...Gli utenti possono lasciare gratuitamente le auto al terminal bus Cimino e da lì, con il minivan raggiungere l'aerostazione ...