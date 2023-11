Natale | Gerry Scotti annuncia | “C’è una sorpresa per voi”

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – ''C'è unache vi racconterò meglio le prossime settimane quando tornerò a trovarvi: è pronto il disco di. Stufo di farmi fare cose dagli altri, me le sono fatte io. Si intitolerà 'Christmas' e sarà una magnifica colonna sonora del vostro''. Lo hato questa mattina, ospite della Banda di R101, il programma di Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello, Leonardo Fiaschi in onda su R101. ''Che aria di casa ragazzi – ha detto– io non posso nascondere familiarità col mondo della radio, ma qui più che famiglia è proprio casa. Come dice Renato, i migliori anni della nostra vita, qui ci siamo divertiti e abbiamo fatto le cose più belle''.ha ...