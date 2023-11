Nas nelle mense scolastiche | cibi mal conservati e cucine sporche a Napoli

(Di giovedì 16 novembre 2023) Una vera e propria mensa scolastica degli orrori, quella riscontrata in una scuola paritaria e due ristorazioni collettive che si occupano della refezione a. I carabinieri del Nas hanno disposto il blocco sanitario per oltre 150 kg di alimenti ed elevato multe di oltre 10mila euro. NasmalL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

In un Istituto Comprensivo in provincia di Avellino disposta la sospensione 'ad horas' del laboratorio - cucina e del deposito. I carabinieri deldi Salerno hanno effettuato controlliProvince di Salerno, Avellino e Benevento, ispezionando le mense scolastiche di ogni ordine e grado. In particolare sono state controllate sedici mense ...

Insetti ed escrementi di topi nelle mense scolastiche, blitz dei Nas [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

I Nas nelle mense scolastiche, sanzioni anche nel Casertano Agenzia ANSA

ANCONA - Un uomo di 72 anni è morto nella mattinata di oggi (15 novembre) mentre si trovava nella sala di aspetto di un ambulatorio in Corso Garibaldi, nel centro ...I carabinieri del Nas di Salerno hanno effettuato controlli nelle Province di Salerno, Avellino e Benevento, ispezionando le mense scolastiche di ogni ordine e grado. In particolare sono state ...