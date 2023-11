Napoli | Walter Mazzarri ha diverse idee sui moduli da utilizzare

Aurelio De Laurentiis ha sceltoMazzarri. Ma per il dopo Rudi Garcia in casasi è parlato con insistenza anche di Igor Tudor. Alla fine il patron partenopeo ha optato per il tecnico di San Vincenzo. E l'agente di Tudor,...

Napoli, Walter Mazzarri a Castel Volturno per dirigere il suo primo allenamento Sky Sport

Napoli, Mazzarri torna allenatore: Walter, vieniti a pigliare il perdono Il Sole 24 ORE

Il solco E così Walter Mazzarri, invece di dormire, si è fatto mille domande. E alla Marzullo ha provato, anche a rispondersi. Per capire come e dove - visto che siamo sempre lì - bisogna intervenire ...Walter Mazzarri, nuovo allenatore del Napoli, non è tornato subito in albergo dopo l'allenamento, nonostante avesse dichiarato di essere stanco. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere del ...