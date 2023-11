- - > Il 2 e il 3 dicembre si corre la Telethon 2023. Roma, Milano, Torino,No, nessuna di queste grandi città: è Udine a organizzare, ormai da 25 anni e con crescente ... Ho- ha aggiunto ...

Napoli, visto Gabri Veiga Può già cambiare squadra Corriere dello Sport

Ottaiano: "Insigne non tornerà a Napoli. Zielinski Visto che faccia ... Radio Kiss Kiss Napoli

Non è passato inosservato un suo video di qualche settimana fa su Instagram in cui appariva struccata, in auto, con una felpa sulla quale campeggiava la scritta "J'adore Napoli". E l’amore ...Stanno lavorando sui telefoni cellulari sequestrati durante gli interrogatori di garanzia del gip. La Procura di Napoli è al lavoro per ricostruire moventi e responsabilità ...