Napoli | strage delle Fontanelle | Walter Mallo assolto in appello

La giornata sarà dedicata ai minori vittime delladi Cutro e vedrà la partecipazione di ... ospitati anche quest'anno dal MANN " Museo Archeologico Nazionale di. In occasione della ...

Legalità: Libera e Fondazione Polis, venerdì nel quartiere Ponticelli ... Servizio Informazione Religiosa

Ponticelli ricorda le vittime della strage di camorra di 34 anni fa La Repubblica

Bambini. Bambini come quelli ucraini finiti d’un tratto al centro di una guerra che, secondo le ONG e le organizzazioni umanitarie internazionali, sono “al limite” quando non addirittura “rapiti come ...Condanna della strage di giornalisti a Gaza e richiesta di una corretta copertura mediatica della pulizia etnica e del rischio genocidio in corso I bombardamenti continui sulla Striscia di Gaza e il b ...