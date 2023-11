Napoli | Mazzarri ha deciso | come giocherà la squadra dopo l’esonero di Garcia | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 novembre 2023) E’ pronto ad iniziare un nuovo progetto in casacon Walterin panchina. L’avvio di stagione dellaazzurra non è stato all’altezza e la vetta della classifica occupata dall’Inter è distante addirittura 10 punti. La debacle casalinga contro l’Empoli non è passata inosservata e il presidente De Laurentiis ha ufficializzato il ribaltone in panchina. Il numero uno azzurro ha incontrato due allenatori: Igor Tudor e Walter. Il colloquio con il croato non è andato a buon fine per divergenze sul modulo e sulla durata del contratto. Poi la fumata bianca con il grande ex. Il toscano è già concentrato sulle prossime partite, sulla carta proibitive: Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus tra campionato e Champions League.di Fabio Murru / Ansacambia il ...