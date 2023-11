Napoli | Kvaratskhelia flop con Garcia | dalla Georgia un doppio segnale per Mazzarri

Napoli - Garcia : «Da troppo tempo non vinciamo in casa. Kvaratskhelia…»

I suoi gol non sono bastati alla Georgia per spuntarla sulla Scozia nella nona giornata giornata del gruppo A di qualificazione a Euro 2024 , ma Khvichaha comunque incantato a modo suo alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi .

Georgia - Scozia, gol di Kvaratskhelia da vero numero 9 (VIDEO) Virgilio

Kvaratskhelia sta mostrando grandi cose da seconda punta in nazionale, ruolo che potrebbe diventare il suo anche nel Napoli: cosa cambierebbe ...Con la giornata di oggi sono entrate nel vivo queste ultime sfide per le qualificazioni in vista di EURO 2024 che ci daranno i verdetti per capire quali ...