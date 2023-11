Napoli | il primo giorno di Mazzarri | cosa è accaduto | tutti i dettagli

(Di giovedì 16 novembre 2023) Walterè felice. Distrutto ma felice: "Sono stanco, non dormo da due giorni, ma qui è sempre tutto bello, come al solito" , risponde ridacchiando e strappando risate al gruppetto di ...

... come sempre nell'ultimo mese, ma anche discreto e molto sorridente, come forse non appariva da un po': dieci anni dopo l'amarcord è bello per tutti , bellissimo, e i 20 gradi regalati da una...

Valon Behrami, che ha avuto Walter Mazzarri come allenatore al Napoli e al Watford, spiega perchè il tecnico toscano si comporta così: “Ce lo ...I giocatori del Napoli sono rimasti piacevolmente colpiti dal primo giorno di lavoro di Walter Mazzarri a Castel Volturno. Nella giornata di ieri primo allenamento a Castel Volturno per Walter ...