Mutui e prestiti a imprese | aumentati i tassi di interesse

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – Nonostante la pausa sugli aumenti aidioperata dalla Bce il mese scorso, ie iallehanno raggiunto nuovi record. A ottobre il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4,37%, a settembre era il 4,21%. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alleè stato del 5,45%, il massimo dall'ottobre 2008, rispetto al di 5,35%.

Le erogazioni dei mutui sono diminuite in tutte le aree geografiche in Italia soprattutto per i consumatori di età superiore ai 34 anni, mentre a trainare la classifica sono stati i prestiti ipotecari ...Il tasso medio sui prestiti ad ottobre è cresciuto di +9 punti base su base mensile al 4.70%. Sulle nuove operazioni, il tasso sui prestiti alle imprese si è attestato al 5.45%, in aumento di +10 punt ...