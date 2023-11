Musulmani in rivolta contro Pier Silvio Berlusconi | “Deriva islamofoba sulle tue tv”

(Di giovedì 16 novembre 2023)inMediaset.ha infatti ricevuto una lettera dell’Unione Comunità Islamiche d’Italia (Ucoii). Il riassunto della missiva fatta pervenire al numero uno del Biscione è molto chiaro: “Bastatue reti televisive”. Una protesta che riguarda alcune trasmissioni in particolare, in onda su Rete4, che secondo l’accusa “sono orientate a dare dell’Islam una percezione fortemente negativa”.Leggi anche: Il partito di Meloni? Pagato da. L’inchiesta bomba di Report La lettera deia Mediaset e l’appello aInsomma, idell’Ucoii chiedono a...

... quasi sempre. Nel 2015 è stato decisivo per la vittoria militare di Assad l'intervento ... della sua trasformazione dapopolare e non violenta in azione armata pilotata, dall'estero e ...

«L’islam ringrazia il Papa. Digiuniamo per dire no alla menzogna e al male» Avvenire

L’autocensura sull’Islam dell’America vittima delle ideologie Corriere della Sera

La scorsa settimana alcuni membri dello staff di Google tra musulmani, palestinesi ... col governo e l'esercito israeliano dell'apartheid», si legge nel messaggio rivolto al ceo Sundar Pichai e al ...La crisi in Medio Oriente per l’attacco di Hamas cui è seguita la dura reazione di Israele sollecita le religioni al servizio della convivenza. Il rabbino Arbib e l'imam Pallavicini a confronto ...