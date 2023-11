Muore per un malore | il suo cane resta 10 settimane a guardia del cadavere

Leggi su today

(Di giovedì 16 novembre 2023) Rich Moore, 71 anni, con il suo Jack Russell terrier, Finney, aveva deciso di scalare il Blackhead Peak il 19 agosto, ma non era mai tornato a casa. I soccorritori lo avevano cercato - senza successo -per giorni sul ripido lato occidentale della montagna tra il punto in cui era parcheggiata...