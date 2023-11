Municipio Roma X | ecco gli orari invernali di Punto Informativo Turistico PIT di Ostia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 novembre 2023), la località marittima di, è una destinazione ricca di storia, cultura e bellezza naturale. Per chi desidera esplorare al meglio questa affascinante cittadina, il(PIT) è undi riferimento imprescindibile. Il PIT digliSituato in piazza Anco Marzio, il PIT è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.10 e dalle 15.00 alle 19.10. La domenica, è aperto al pubblico dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il personale del PIT è a disposizione dei visitatori per fornire informazioni dettagliate su siti storici, eventi culturali, attività ricreative e molto altro. I visitatori possono trovare materialein ...