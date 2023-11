Multi è Innovation Company del Mimit

(Di giovedì 16 novembre 2023) Bergamo. Con decreto 19 ottobre 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato l’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza selezionate per accompagnare le imprese nei progetti di innovazione tecnologica inserendo, società di consulenza bergamasca, da trent’anni partner strategico di aziende, enti e istituzioni per lo sviluppo di progetti d’impresa e di territorio, con questo nuovo importante accreditamento di ben 10 tra i propri consulenti, mette a disposizione di altrettante aziende la possibilità di richiedere il voucher a sostegno della transizione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa. Lo fa attraverso progetti che rientrano nel campo dei programmi di digital marketing, mettendo in campo l’esperienza e il metodocon brain automation e human intelligence, ...

... is natively integrated into Microsoft Fabric and OneLake, which is Fabric's unified,- cloud ... Teradata AI Unlimited enhances historical data platforms and is designed to make AI...

Il 2024 di Beckhoff Automation: focus su semplicità, compattezza ... Innovation Post

Notizie Open Innovation - Notizie

Il Ceo Alessandro Scartezzini racconta a Engage gli sviluppi dell'agenzia dopo il rebranding ...