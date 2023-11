MotoGP | Jorge Martin | “L’obiettivo è recuperare punti | non penso che si deciderà il Mondiale in Qatar”

(Di giovedì 16 novembre 2023) La sfida continua. Messo alle spalle il week end di Sepang (Malesia), il Motoè inper il penultimo appuntamento del calendario iridato. Nella classetiene banco il duello per il titolo tra Francesco Bagnaia e. Pecco guida la graduatoria con 14 lunghezze di margine sullo spagnolo e con ancora un massimo di 74in palio c’è ancora molto da fare. Nel corso della conferenza stampa è stato mostrato a Bagnaia e al centauro iberico un video del passato, quando erano compagni di squadra: “Ho rivisto il video questa settimana, mi è piaciuto e mi sono divertito. Mi è servito per scollegarmi un po’ da quello che succede e dalla pressione, ricordando i bei momenti passati insieme. Non mi sarei mai aspettato di essere qui con lui 7 anni dopo a giocarmi il ...

MotoGP - Jorge Martin : “Mi è mancato un soffio per la pole. Per la Sprint Race sono fiducioso”

Un altro colpo per il mercato piloti della. Come se non bastasse la tensione per il Mondiale conteso tra Francesco Bagnaia eMartin che in Qatar sono pronti a una nuova sfida, la penultima prima dell'ultimo round di Valencia, c'è ...

MotoGP, Jorge Martin: "Se qualcuno aiuterà Bagnaia, non posso farci niente. Voglio recuperare punti" OA Sport

MotoGP 2023. GP della Malesia. Jorge Martin: “Rimango fiducioso ... Moto.it

La sfida continua. Messo alle spalle il week end di Sepang (Malesia), il Motomondiale è in Qatar per il penultimo appuntamento del calendario iridato. Nella classe MotoGP tiene banco il duello per il ...La lotta per il titolo MotoGP 2023 tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin sta entrando nel vivo a due Gran Premi dalla fine. Johann Zarco lo ha detto apertamente a Doha: Aiuterà il suo compagno di squadra ...