MotoGP in tv | GP Qatar 2023 | programma Sky e TV8 | orari | streaming

(Di giovedì 16 novembre 2023) Giornata di vigilia al Lusail International Circuit in vista del weekend di gara del Gran Premio del, valevole come diciannovesimo e penultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Già assegnato il titolo iridato in Moto2 al predestinato spagnolo Pedro Acosta, il discorso è ancora apertissimo nelle altre due categorie. In Moto3 Jaume Masià è in testa con un margine di 13 punti su Ayumu Sasaki e 41 sulla coppia formata da Daniel Holgado e David Alonso quando restano un massimo di 50 punti a disposizione tra Lusail e Valencia. Sfida a due anche a livello aritmetico invece intra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, separati da 14 punti in favore dell’azzurro. Considerando anche le Sprint Race, in top class sono ancora 74 i punti in palio complessivamente da qui a fine campionato. Pecco si è ben difeso nell’ultima tappa ...