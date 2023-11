MotoGP | GP Qatar 2023 | orari prove libere | programma | tv | streaming 17 novembre

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) Manca sempre meno. Tra poco più di ventiquattro ore si alzerà il sipario in quel di Lusail, circuito che ospita il GP del, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Motomondiale. Delle tre classi, soltanto in quella di mezzo i giochi sono già fatti. La Moto2 ha infatti il suo vincitore, Pedro Acosta, che ha conquistato aritmeticamente il titolo sul tracciato di Sepang. In Moto3 invece si rinnoverà per l’ennesima volta la grande sfida tra Juame Masià e Ayumi Sasaki, con l’iberico leggermente avvantaggiato in ottica classifica. Insarà invece l’ora della verità: i riflettori saranno puntati su Francesco “Pecco” Bagnaia, chiamato a tenere botta e conservare il preziosissimo vantaggio di quattordici punti rispetto al sempre arrembante Jorge Martin. Ma servirà davvero non commettere alcun errore. In tal senso sarà ...