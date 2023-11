MotoGP GP Qatar 2023 | Martin | “C’è molta pressione | se facciamo errori perdiamo il Mondiale”

MotoGP - Jorge Martin : “L’obiettivo è recuperare punti - non penso che si deciderà il Mondiale in Qatar”

MotoGp : Bagnaia - 'non considero il Qatar come un match point'

"C'è molta pressione. Possiamo fare errori, ma se li fai perdi il Mondiale. Dobbiamo essere veloci, ma senza sbagliare". In vista del penultimo Gp della stagione in, Jorge Martin non nasconde di sentire la responsabilità di non poter più sbagliare per poter rimontare il leader del Mondiale Bagnaia. "Non penso che si decida qui, credo che il Mondiale resterà ...

MotoGP Qatar: orari qualifiche e gare in TV - Dueruote Dueruote

Il Motomondiale è arrivato quasi al fotofinish e Jorge Martin non può più sbagliare. Anzi, ha bisogno di recuperare i 14 punti che lo distanziano da Pecco Bagnaia.Il bottino più grosso a Sepang l’ha raccolto Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP™), capace di 48,5 punti dopo essere scattato dalla quarta casella dello schieramento e aver ottenuto l’oro nella Tissot ...