Monte Mario Tentano di rubare una moto | tre ladri arrestati

(Di giovedì 16 novembre 2023) Cronaca di Roma – Una banda diha visto vanificati i propri piani durante la scorsa notte in via Pieve di Cadore, zona. Il vicinato è stato allertato da rumori insoliti provenienti dalla strada, e la prontezza degli abitanti ha contribuito all’arresto di tre individui che stavano cercando diunaparcheggiata. I residenti, svegliati dai rumori sospetti, hanno subito avvertito il 112. Una rapida risposta è giunta dalla stazione dei Carabinieri di Roma, i quali, una volta sul luogo, hanno bloccato i trein flagranza. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati numerosi attrezzi da scasso, indicando chiaramente l’intenzione criminale del trio. Gli, ora in custodia, dovranno ...