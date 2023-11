Mondragone | cavalli e struzzi in allevamento abusivo | scattano i sigilli

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 16 novembre 2023). Undove erano tenuti, galline e decine di uccelli e di conigli, cani, maiali, è stato sequestrato adalla Polizia Municipale in seguito ad un sopralluogo effettuato con i funzionari dell’Ufficio tecnico comunale e il servizio veterinario dell’Asl. Il sopralluogo era stato effettuato in quanto la proprietà dove erano tenuti gli animali, situata in via Pagliuca, era già stata sequestrata per abusivismo edilizio; la polizia locale guidata dal Comandante Bonuglia, presente sul posto, ha accertato che il custode giudiziario nominato dopo il primo sequestro aveva violato i, ed è stato per questo denunciato; è poi stata accertata la presenza di centinaia di animali, per i quali è emersa la mancanza di ...