Mondo del calcio a lutto | morto a 32 anni l’ex portiere dello Zimbabwe

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tragedia neldel: èa soli 32George Chigova. Chigova, classe 1991, ha accusato un malore mentre si trovava a casa:aveva già avuto problemi cardiaci e questa volta per lui non c’è stato nulla da fare. Durante un allenamento era crollato a terra, riprendendosi, questa volta, invece, dopo il collasso non c’è stato nulla da fare. L'articoloWeb.

Speed skating - Italia in cerca di conferme a Pechino per la seconda tappa di Coppa del Mondo

Dallo scoppioconflitto tra Hamas e Israele, tuttavia, la questione della sicurezza è diventata di estrema urgenza in tutto il

L'annuncio di Nadal fa impazzire il mondo del tennis, è la fine di un incubo: Tornerò a giocare Fanpage.it

Il mondo del volontariato cresce ancora e Csv rinnova ai vertici, il capoluogo ai blocchi di partenza di Trento capitale ... il Dolomiti

Roma, 16 nov - Su iniziativa del senatore Pierferdinando Casini, CEFA (Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura), ong che da 50 anni opera nei paesi più poveri del mondo con lo scopo di ...Quello che Hamas vuole ottenere è una sorta di legittimazione: farsi riconoscere come il vero rappresentante del mondo palestinese, non solo a Gaza, ma in Cisgiordania. Questo è qualcosa che peserà ...