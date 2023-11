Mondiali2026 | Argentina Scaloni Messi con Uruguay e Brasile ci sarà

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 16 novembre 2023) "Leo sta bene, polemiche per il Pallone d'Oro? Tutti sanno che è il migliore" BUENOS AIRES () - "è qui per giocare e lo farà". Lionelspazza via ogni dubbio: Leocicontronei match validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, in programma a