Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) Le autorità delintendono approfittare delle partite della nazionale di calcio per le qualificazioni africane ai, per celebrare la recentemilitare del proprio esercito a Kidal. Il Ministero dello Sport delinforma che il prezzo dei biglietti sarà dimezzato per le partite in programma domani contro il Ciad e lunedì con la Repubblica Centrafricana. Il biglietto sarà venduto a 1.000 franchi CFA (1,50€) invece di 2.000. Questo per “permettere al pubblicoano di celebrare l’eroicadelle FAMa (Forze Armateane) in comunione con le Aquile (soprannome dei giocatori della nazionale)“. L’esercitoano martedì scorso ha riconquistato la città di Kidal, centro della rivendicazione ...