Moldavia-Albania | qualificazioni Euro 2024 | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 16 novembre 2023)è un match della nona giornata del gruppo E di qualificazione ade si gioca venerdì alle 18:00:. Traguardo ormai vicino per l’, che per la seconda volta nella sua storia potrebbe prendere parte alla fase finale dei campionatipei. Risale all’edizione 2016, quella organizzata dalla Francia e vinta dal Portogallo, l’unica partecipazione delle Shqiponjat, che con l’italiano Gianni De Biasi al timone non riuscirono a superare la fase a gironi. Bajrami esulta con i compagni – IlVeggente.it (Ansa)Il “condottiero” stavolta è brasiliano: si tratta di Sylvinho, ex difensore dell’Arsenal e che in passato fu anche collaboratore di Roberto Mancini. La sua, piena zeppa di giocatori che ...