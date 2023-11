Mobilità Sostenibile | città meno inquinate e futuro decarbonizzato grazie al Gpl

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – Il Gpl è il combustibile alternativo pronto a decarbonizzare il nostro, questo è in sintesi quanto emerso nel corso del tavolo dal titolo 'Liquid gas: the alternative fuel ready to decarbonise our future' andato in scena nel corso dell'evento 'Lpg Week' che si è tenuto a Roma. Una discussione sul ruolo del gas liquefatto come carburante alternativo, maggiormente disponibile e utilizzato a livello globale, che presenta notevoli vantaggi in termini di riduzione delle emissioni e di risparmio di gas serra. Il Gpl è un carburante alternativo per il settore automotive, ma necessita di alcune decisioni importanti sia da parte dell'industria che della politica per raggiungere quote rilevanti di rinnovabili entro il 2050.