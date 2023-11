Mo | Sudafrica deferisce Israele alla Cpi e potrebbe chiudere ambasciata

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Pretoria, 16 nov. (Adnkronos) - Ilha presentato un deferimentoCorte penale internazionale per un'indagine su presunti crimini di guerra commessi daa Gaza. Lo ha reso noto il presidente Cyril Ramaphosa. Nel frattempo, il partito al governo del Paese, l'African National Congress, ha dichiarato che sosterrà una mozione parlamentare che chiede la chiusura dell'israeliana in. La mozione dovrebbe essere discussa oggi e taglierebbe tutti i rapporti diplomatici confino a quando non accetterà un cessate il fuoco. “Siamo sconvolti dal modo in cui l'orrore e la tragedia che si stanno svolgendo continuano a peggiorare sempre di più. Penso che il mondo abbia visto abbastanza”, ha detto ieri ad al Jazeera la ministra delle relazioni ...