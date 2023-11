Mo | Onu | ' nessuna zona sicura a Gaza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023), 16 nov. (Adnkronos) - “Siamo stati assolutamente chiari sul fatto che al momento non consideriamo alcuna parte dida proteggere". Lo ha detto l'Alto commissario commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk, commentando il lancio di volantini dell'esercito israeliano Khan Younis con il quale l'Idf ha ordinato ai palestinesi di spostarsi nella parte occidentale della città per la loro sicurezza. Turk ha aggiunto che l'esercito israeliano è obbligato a garantire che coloro che sono stati evacuati ricevano un avvertimento efficace e possano trovare sicurezza, riparo e cibo.